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Отель Огюстин Шатильон, Центральный район

Отель Огюстин Шатильон
Отель Центральный район, Санкт-Петербург Невский проспект, 54, Санкт-Петербург, 190121

9.9/10 Великолепно
Бесплатный Wi-Fi
110 м. от Станция метро «Гостиный Двор» 1.5 км. от Московский железнодорожный вокзал 1.3 км. до центра

Количество номеров: 26

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Отель Вилла Принца Ольденбургского, Петроградский район

Отель Вилла Принца Ольденбургского
Отель Петроградский район, Санкт-Петербург набережная реки Малой Невки, д. 11, Санкт-Петербург, 197022

9.9/10 Великолепно
Бесплатный Wi-Fi Завтраки Парковка Бассейн
850 м. от Станция метро «Чёрная речка» 4.1 км. от Финляндский вокзал 4.5 км. до центра 3.4 км. до моря

Количество номеров: 22

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Moroshka Home Apartments & Excursions, Центральный район

Moroshka Home Apartments & Excursions
Апарт-отель Центральный район, Санкт-Петербург Bol'shaya Moskovskaya ул. 1-3, 45, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.8/10 Великолепно
4 отзыва
Бесплатный Wi-Fi
110 м. от Станция метро «Владимирская» 900 м. от Московский железнодорожный вокзал 2.2 км. до центра

Количество номеров: 10

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Апарт-отель Domina Пулково, Московский район

Апарт-отель Domina Пулково
Отель Московский район, Санкт-Петербург Пулковское шоссе, д.14 с.7, Санкт-Петербург, 196158

9.6/10 Великолепно
Бесплатный Wi-Fi Всё включено Парковка Бассейн
1.3 км. от Станция метро «Звёздная» 9 км. от Варшавский вокзал 12 км. до центра

Количество номеров: 479

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Апарт-отель Флигель, Центральный район

Апарт-отель Флигель
Апарт-отель Центральный район, Санкт-Петербург Орловский переулок, д.3В, Санкт-Петербург, 191036

9.8/10 Великолепно
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
200 м. от Станция метро «Площадь Восстания» 360 м. от Московский железнодорожный вокзал 2.8 км. до центра

Количество номеров: 17

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The Roomers, Петроградский район

The Roomers Мини-отель Петроградский район, Санкт-Петербург Гатчинская ул. 1/56, Петроградский район, Санкт-Петербург, Россия

9.5/10 Великолепно
Бесплатный Wi-Fi
620 м. от Станция метро «Чкаловская» 3 км. от Финляндский вокзал 2.6 км. до центра 3.8 км. до моря

Количество номеров: 6

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Отель Карпинский, Василеостровский район

Отель Карпинский
Отель Василеостровский район, Санкт-Петербург Васильевский Остров, 19-я линия, д 24а., Санкт-Петербург, 199106

9.5/10 Великолепно
5 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
970 м. от Станция метро «Василеостровская» 4 км. от Балтийский вокзал 2.9 км. до центра 2.1 км. до моря
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Гостевой дом Элитная дача у Финского залива, Зеленогорск

Гостевой дом Элитная дача у Финского залива Гостевой дом Зеленогорск Приморское шоссе дом 679 корпус 27, Зеленогорск

10/10 Великолепно
1 отзыв
Бесплатный Wi-Fi
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Bazilevs Boutique Hotel, Центральный район

Bazilevs Boutique Hotel
Отель Центральный район, Санкт-Петербург 7 Rubinstein Street, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.8/10 Великолепно
18 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
330 м. от Станция метро «Достоевская» 1 км. от Московский железнодорожный вокзал 1.9 км. до центра

Количество номеров: 35

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Отель Балтийская Звезда, Петергоф

Отель Балтийская Звезда
Отель Петергоф ул. Глинки 6, стр. 4, Санкт-Петербург, Петергоф, Россия

9.4/10 Превосходно
Бесплатный Wi-Fi Завтраки Парковка Бассейн
2.1 км. от Станция Стрельна 460 м. до моря

Количество номеров: 15

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М-Отель, Центральный район

М-Отель
Отель Центральный район, Санкт-Петербург пер. Крылова, д.2, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.6/10 Великолепно
33 отзыва
Бесплатный Wi-Fi Всё включено
140 м. от Станция метро «Гостиный Двор» 1.5 км. от Витебский железнодорожный вокзал 1.2 км. до центра

Количество номеров: 61

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Калейдоскоп на Рубинштейна 13, Центральный район

Калейдоскоп на Рубинштейна 13
Отель Центральный район, Санкт-Петербург 13 Rubinstein Street, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.6/10 Великолепно
33 отзыва
Бесплатный Wi-Fi Завтраки Парковка Бассейн
180 м. от Станция метро «Достоевская» 1 км. от Московский железнодорожный вокзал 1.9 км. до центра

Количество номеров: 29

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Garden Street Hotel, Центральный район

Garden Street Hotel
Отель Центральный район, Санкт-Петербург Inzhenernaya ул. 9, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.7/10 Великолепно
27 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Пансион
380 м. от Станция метро «Гостиный Двор» 1.6 км. от Московский железнодорожный вокзал 1.3 км. до центра

Количество номеров: 66

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Гостевой дом Комнаты на Некрасова, 40, Центральный район

Гостевой дом Комнаты на Некрасова, 40 Гостевой дом Центральный район, Санкт-Петербург 40 ул. Некрасова, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.6/10 Великолепно
Бесплатный Wi-Fi
640 м. от Станция метро «Чернышевская» 1.1 км. от Московский железнодорожный вокзал 2.6 км. до центра

Количество номеров: 7

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Бутик-отель MIRIS, Петроградский район

Бутик-отель MIRIS
Бутик-отель Петроградский район, Санкт-Петербург улица Всеволода Вишневского, д.1А, Санкт-Петербург, 197136

9.3/10 Превосходно
Бесплатный Wi-Fi Пансион
380 м. от Станция метро «Петроградская» 3.1 км. от Финляндский вокзал 3.1 км. до центра 3.9 км. до моря

Количество номеров: 38

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Петр Отель, Адмиралтейский район

Петр Отель
Отель Адмиралтейский район, Санкт-Петербург Адмиралтейский проспект, 8, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург, Россия

9.6/10 Великолепно
39 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
310 м. от Станция метро «Адмиралтейская» 2.1 км. от Витебский железнодорожный вокзал 480 м. до центра 4.2 км. до моря

Количество номеров: 115

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Статский Советник Отель на Кустарном, Адмиралтейский район

Статский Советник Отель на Кустарном
Отель Адмиралтейский район, Санкт-Петербург Кустарный переулок, 2Б, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург, Россия

9.5/10 Великолепно
27 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Всё включено
900 м. от Станция метро «Технологический Институт» 1.4 км. от Витебский железнодорожный вокзал 2.2 км. до центра 3.7 км. до моря

Количество номеров: 31

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Калейдоскоп GOLD, Адмиралтейский район

Калейдоскоп GOLD
Отель Адмиралтейский район, Санкт-Петербург Malaya Morskaya Street, build 15,lit А пом. 7-Н, office 16, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург, Россия

9.6/10 Великолепно
27 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
230 м. от Станция метро «Адмиралтейская» 2 км. от Витебский железнодорожный вокзал 430 м. до центра 4.3 км. до моря

Количество номеров: 30

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Отель Наследие, Адмиралтейский район

Отель Наследие
Отель Адмиралтейский район, Санкт-Петербург пер. Lodygina дом 5, этаж 5, Адмиралтейский район, Санкт-Петербург, Россия

9.3/10 Превосходно
Бесплатный Wi-Fi Пансион
870 м. от Станция метро «Балтийская» 890 м. от Балтийский вокзал 3.2 км. до центра 3.2 км. до моря

Количество номеров: 25

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Апарт-отель Valo Network, Фрунзенский район

Апарт-отель Valo Network
Апарт-отель Фрунзенский район, Санкт-Петербург улица Салова, д.61, Санкт-Петербург, 192102

9.3/10 Превосходно
Бесплатный Wi-Fi Всё включено Парковка Бассейн
150 м. от Станция метро «Бухарестская» 4.2 км. от Варшавский вокзал 6.6 км. до центра

Количество номеров: 656

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Гранд Отель Европа, Центральный район

Гранд Отель Европа
Отель Центральный район, Санкт-Петербург ул. Mikhaylovskaya 1/7, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.5/10 Великолепно
106 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки Парковка Бассейн
170 м. от Невский проспект 1.8 км. от Витебский железнодорожный вокзал 910 м. до центра

Количество номеров: 266

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Akyan St.Petersburg, Центральный район

Akyan St.Petersburg
Отель Центральный район, Санкт-Петербург ул. Восстания, 19, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.5/10 Великолепно
34 отзыва
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
430 м. от Станция метро «Площадь Восстания» 700 м. от Московский железнодорожный вокзал 2.5 км. до центра

Количество номеров: 111

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Галунов Отель, Центральный район

Галунов Отель
Отель Центральный район, Санкт-Петербург ул. Дегтярная,1, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.9/10 Великолепно
47 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
530 м. от Станция метро «Площадь Восстания» 420 м. от Московский железнодорожный вокзал 3.2 км. до центра

Количество номеров: 17

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Калейдоскоп Центральный, Центральный район

Калейдоскоп Центральный
Отель Центральный район, Санкт-Петербург Nevsky prospect 108, Центральный район, Санкт-Петербург, Россия

9.5/10 Великолепно
29 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Завтраки
150 м. от Станция метро «Маяковская» 400 м. от Московский железнодорожный вокзал 2.5 км. до центра

Количество номеров: 18

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Бутик-отель Марипоса, Центральный район

Бутик-отель Марипоса
Бутик-отель Центральный район, Санкт-Петербург Невский проспект, д. 81, Санкт-Петербург, 191040

9.5/10 Великолепно
30 отзывов
Бесплатный Wi-Fi Всё включено
90 м. от Станция метро «Площадь Восстания» 250 м. от Московский железнодорожный вокзал 2.6 км. до центра
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Откройте для себя Санкт-Петербург – жемчужину на Неве

Санкт-Петербург, известный как Северная Венеция, манит путешественников со всего мира своей неповторимой красотой и богатой историей. Этот город, расположенный в северо-западной части России, предлагает широкий выбор отелей на любой вкус и бюджет.

Разнообразие отелей в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге можно найти отели различных категорий: от роскошных пятизвездочных отелей до уютных хостелов и апартаментов. Для ценителей исторического шарма предлагаются отели, расположенные в старинных зданиях, где гармонично сочетаются современный комфорт и атмосфера прошлых веков.

  • Пятизвездочные отели, такие как Belmond Grand Hotel Europe и Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg, предлагают высочайший уровень обслуживания и роскошные номера.
  • Бутик-отели, например, Rossi Boutique Hotel и Domina Prestige, привлекают своим индивидуальным дизайном и уютной атмосферой.
  • Для бюджетных путешественников доступны хостелы и апарт-отели, расположенные в центре города и в спальных районах.

Культурное наследие и достопримечательности

Санкт-Петербург – настоящий музей под открытым небом. Здесь можно любоваться величественными дворцами и соборами, гулять по живописным набережным и паркам. Среди главных достопримечательностей – Эрмитаж, один из крупнейших художественных музеев мира, Петропавловская крепость, Исаакиевский и Казанский соборы, а также знаменитые разводные мосты через Неву.

Гастрономические изыски

Санкт-Петербург славится своей богатой ресторанной культурой. Отели предлагают разнообразные рестораны и бары, где можно отведать блюда русской и международной кухни. Однако настоящие гурманы непременно оценят атмосферу местных ресторанов, где подают традиционные русские блюда, такие как борщ, пельмени и блины с различными начинками.

Идеальное время для бронирования

Высокий туристический сезон в Санкт-Петербурге приходится на теплые месяцы с мая по сентябрь, когда город особенно привлекателен для прогулок. В этот период цены на отели могут быть выше, поэтому рекомендуется бронировать заранее. Для более бюджетного отдыха стоит рассмотреть период с октября по апрель, когда в городе меньше туристов, а цены на проживание ниже.

При выборе района для проживания следует учитывать свой бюджет и предпочтения. Центральные районы, такие как Адмиралтейский и Центральный, предлагают отели всех категорий, но цены здесь выше. Более доступные варианты можно найти в спальных районах, например, на Васильевском острове или в Московском районе.

Независимо от вашего бюджета и предпочтений, Санкт-Петербург обещает незабываемые впечатления и яркие эмоции. Бронируйте отель заранее и откройте для себя этот удивительный город!

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