Отель Огюстин Шатильон
Отель
Центральный район, Санкт-Петербург
Невский проспект, 54, Санкт-Петербург, 190121
Количество номеров: 26
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Количество номеров: 26
Количество номеров: 22
Количество номеров: 10
Чисто, хороший ремонт, отличное расположение и сервис.
Отличные апартаменты! В центре, в пешей доступности достопримечательности и многочисленные кафе и рестораны. В номере чисто, уютно, интересный интерьер.
Отличный отель! Все чистенько, аккуратно. Рекомендую всем!
Количество номеров: 479
Количество номеров: 17
Количество номеров: 6
Отель хороший, номера просторные, ремонт тоже на уровне, есть холодильник, чайник, кружки, ложки, почти все необходимое, немного огорчило отсутствие тапочек и завтраки, но в гостинице было мало людей
Прекрасная гостиница, очень тихо, чисто, спокойно. Доброжелательны все от портье до кафе. Редко сейчас в гостиницах такое хорошее, человеческое отношение к себе увидишь.
Для каго-то отпугивающее название, но зачастую очень смешное) но на самом деле очень хорошая гостиница, ежедневная уборка номеров, приятные и мягкие полы, по их чистоте не могу точно судить потому
Замечательное место. Всё утопающих в зелени. Сосны, туи, ели красивые, голубые ёлки, необычные клены.
Очень чисто и с такой любовью всё ухожено…
Дом — красавец в полоску, как будто на Карибах где-то.
Количество номеров: 35
Отель просто замечательный. Обслуживающий персонал доброжелательный, любезный. В номерах уютно, чисто.
Я не пишу отзывы обычно, но мне понравилось абсолютно все. То с какой любовью был создан этот отель.
Расположение отеля, очень отзывчивый персонал, уборка, бутилированная вода в номере, уютно, комфортные матрас и подушки, очень тихо ночью. Завтрак по меню, достаточный.
Количество номеров: 15
Количество номеров: 61
На данный момент проживаю в отеле. Очень переживала, что 3 звезды будет не очень, но к моей радости это не так.
Хорошее соотношение цены и качества отеля в центре города. Станция метро Гостиный двор находится в нескольких минутах ходьбы. Эрмитажа 20 минут.
Это очень хороший и чистый отель. Персонал говорит на английском и выходить из их пути, чтобы сделать ваше пребывание комфортным. У них даже есть кулер с водой на каждом этаже.
Количество номеров: 29
Остаюсь здесь уже в третий раз — всегда стабильно все отлично. Чистые номера с теплым полом в ванной, красивый вид из окна, все стильное, новое.
Отель в самом центре, в пешей доступности десятки ресторанов и кафе, бары, караоке, стритфуды, фастфуды, супермаркет.
Наш любимый отель. Очень уютно. Второй раз выбираем именно его. Персонал вежливый и приветливый! Все что нужно есть! Удобно расположен! Рекомендую от всей души!
Количество номеров: 66
Идеальная локация отеля.
Отличный ресторан как на первом, так и на мансардном этаже, с вкусной едой и приятным обслуживанием. Вкусные разнообразные завтраки. Отзывчивый персонал.
От всей души хотим выразить благодарность Отелю за наш прекрасный отдых! Останавливались в номере с балкончиком для проведения самого главного мероприятия в жизни — нашей свадьбы.
Пожалуй, это одна из самых лучших "четверок", в которых мне приходилось останавливаться.
Во-первых, это месторасположение. Тихо, малолюдно.
Количество номеров: 7
Количество номеров: 38
Количество номеров: 115
Отель очень чистый и уютный! Вся мебель выдержана в классическом стиле под старину. Проживала в номере deluxe.
Отель великолепный. Начиная от встречи на ресепшн и поселении, решении всех проблем и ответов на все вопросы.
Чисто, все необходимое есть в номере.
Количество номеров: 31
Расположение отеля хорошее, до основных достопримечательностей можно спокойно дойти пешком либо на общественном транспорте (для тех, кто не любитель ходьбы).
Замечательный отель, расположен на тихой улице, чистое постельное белье, удобный матрас на кровати, соседей слышно не было, вкуснейшие завтраки, доброжелательный персонал.
Наилучшее расположение — в центре достопримечательностей, близко от остановки общественного транспорта и на тихой улочке одновременно.
Красивейшее Семимостье, Никольский собор в минутах ходьбы.
Количество номеров: 30
Ребята, большое Вам спасибо за прекрасный отдых! Администраторы выше всех похвал, вежливые, приветливые. Отличное месторасположение отеля, в здании присутствует лифт, в номерах чисто и уютно.
Современный интерьер, чистый номер, прекрасное расположение. Очень удобно, что есть мини-кухня и можно перекусить в номере. Для путешествия в кругу друзей — прекрасный вариант!
Отличный отель. У нашей семьи появилось желание вернуться в ближайшее время сюда. Удобное расположение. Чистые и уютные номера со всем необходимым для комфортного и долгого проживания.
Количество номеров: 25
Количество номеров: 656
Количество номеров: 266
Стильные красивые интерьеры, особенно на историческом этаже, прекрасный сервис и по-настоящему приветливый персонал, очень уютно спится в кроватях!
Отличный сервис! На день рождения очень много сюрпризов — торт, шампанское, подарки для детей. Огромная благодарность персоналу ресторана.
Отдыхаем в отеле в июне 2024 года.
Территория отеля достаточно большая, зелёная.
Замечательное море, разнообразные рыбки. В море можно часами плавать, всегда интересно.
Количество номеров: 111
Отдыхали в отеле "Akyan" неделю в июне и остались очень довольны.
Удобное расположение в самом центре города, близко к метро и всем достопримечательностям.
Шикарный выбор блюд по системе "Шведский стол". Все очень вкусно!
Останавливаемся в четвертый раз в этом отеле и даже не будем пробовать что то новое, все отлично! Расположение, уют, комфорт, персонал — все на высшем уровне.
Количество номеров: 17
Прекрасный отель с шикарными завтраками. Есть все что нужно: халаты, тапки, зубные щетки с пастой, шампуни, гели, бальзамы, лосьоны, беруши, шапочки для душа, фен, чайник, чай, шоколадки.
Посещаю отель регулярно по множеству причин:
— имеет удобное расположение;
— уютные, чистые номера (+каждый день выполняется уборка) с новой, хорошей сантехникой;
— очень вкусные и разнообразные
Отличный отель.
Удобное расположение от вокзала. Очень приятный гостеприимный персонал. Есть камера хранения, зона с чаем, сладостями и мороженым, открытая круглосуточно.
Количество номеров: 18
Отличное расположение! Многие достопримечательности в пешей доступности. Много приятных мест с хорошей кухней поблизости.
Станавливаемся в Калейдоскоп Центральный не в первый раз и в очередной раз пребывание оставляет только положительные эмоции! Расположение отеля на Невском 108 и это недалеко от Московского вокзала.
Прекрасный отель, в самом центре, все достопримечательности в пешей доступности, если нужно метро то она прям в пару минут от отеля.
Чистый, новый, стильный отель с хорошим обслуживанием. В деталях интерьера чувствуется, что владельцам не все равно. Хорошие завтраки, уборка, куча полотенец и принадлежностей.
Очень понравился отель, все рядом, на Невском, с окнами во двор внутренний, было тихо и очень уютно. Очень внимательный персонал, чисто, тихо, приятно и комфортно. Отличные завтраки, вкусные ужины.
Потрясающий отель, вкусные завтраки, до мелочей продумано наполнение номера, ванной комнаты, зоны с кофе. Всё выглядит новым-чистым.
Санкт-Петербург, известный как Северная Венеция, манит путешественников со всего мира своей неповторимой красотой и богатой историей. Этот город, расположенный в северо-западной части России, предлагает широкий выбор отелей на любой вкус и бюджет.
В Санкт-Петербурге можно найти отели различных категорий: от роскошных пятизвездочных отелей до уютных хостелов и апартаментов. Для ценителей исторического шарма предлагаются отели, расположенные в старинных зданиях, где гармонично сочетаются современный комфорт и атмосфера прошлых веков.
Санкт-Петербург – настоящий музей под открытым небом. Здесь можно любоваться величественными дворцами и соборами, гулять по живописным набережным и паркам. Среди главных достопримечательностей – Эрмитаж, один из крупнейших художественных музеев мира, Петропавловская крепость, Исаакиевский и Казанский соборы, а также знаменитые разводные мосты через Неву.
Санкт-Петербург славится своей богатой ресторанной культурой. Отели предлагают разнообразные рестораны и бары, где можно отведать блюда русской и международной кухни. Однако настоящие гурманы непременно оценят атмосферу местных ресторанов, где подают традиционные русские блюда, такие как борщ, пельмени и блины с различными начинками.
Высокий туристический сезон в Санкт-Петербурге приходится на теплые месяцы с мая по сентябрь, когда город особенно привлекателен для прогулок. В этот период цены на отели могут быть выше, поэтому рекомендуется бронировать заранее. Для более бюджетного отдыха стоит рассмотреть период с октября по апрель, когда в городе меньше туристов, а цены на проживание ниже.
При выборе района для проживания следует учитывать свой бюджет и предпочтения. Центральные районы, такие как Адмиралтейский и Центральный, предлагают отели всех категорий, но цены здесь выше. Более доступные варианты можно найти в спальных районах, например, на Васильевском острове или в Московском районе.
Независимо от вашего бюджета и предпочтений, Санкт-Петербург обещает незабываемые впечатления и яркие эмоции. Бронируйте отель заранее и откройте для себя этот удивительный город!